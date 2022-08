Uma mulher com 44 anos ficou com ferimentos após a viatura onde seguia se ter despistado e capotado em Vila Verde, no distrito de Braga. O acidente aconteceu pelas 23h00 de sábado.A vítima perdeu o controlo da viatura na Estrada Nacional 308, em Vila Verde.Para o local foram mobilizados vários meios de socorro dos Bombeiros e do INEM.A mulher recusou ser transportada para o hospital.