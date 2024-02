Uma mulher foi hospitalizada depois de ter inalado fumo e ter sofrido queimaduras superficiais no corpo ao provocar um incêndio na cozinha do prédio onde vive, na rua Faria Guimarães, no Porto, na manhã de domingo.

Segundo o CM apurou, esta terá sido a segunda vez que a mulher tentou incendiar a cozinha do apartamento em que vive, no espaço de poucos dias. Os vizinhos dizem que poderá ter agido por vingança.

As chamas danificaram a zona do fogão da cozinha.

Os bombeiros foram chamados.