Incêndio deflagra na cozinha de apartamento em Braga. Duas pessoas feridas

Um incêndio deflagrou, esta noite, na cozinha de um apartamento situado no 2.º andar de um prédio, em Braga. O alerta foi dado pelas 20h45 e os Sapadores de Braga, com o apoio dos Bombeiros Voluntários da cidade, foram acionados para o local.

O alerta inicial dava conta de que existiriam várias pessoas impossibilitadas de sair do edifício, contudo à chegada ao local a situação foi rapidamente resolvida sem que fosse necessário proceder à evacuação do prédio.

Ao que o CM apurou, a moradora do apartamento ainda terá tentado apagar as chamas que foram depois extintas pelos operacionais no local.

Na sequência do fogo, há duas vítimas ligeiras transportadas ao hospital por inalação de fumo. Uma outra pessoa sofreu uma pequena queimadura e recusou tratamento hospitalar.

Os meios no local procederam à ventilação do apartamento.

No total, foram mobilizados para o local 24 operacionais apoiados por 9 veículos.