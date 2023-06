Incêndio em fábrica faz oito feridos ligeiros em Famalicão

Um fogo numa fábrica em Landim, Vila Nova de Famalicão, provocou na sexta-feira à noite oito feridos ligeiros. Os trabalhadores tiveram de ser transportados para o Hospital de Vila Nova de Famalicão devido à inalação de fumo.



O alerta para o incêndio foi dado perto das 22h30, sendo que as chamas ficaram circunscritas a uma máquina de produtos. Foram extintas por trabalhadores da empresa.





Quando os bombeiros de Famalicão chegaram ao local procederam depois às ventilação das instalações. Esta corporação esteve no local com quatro ambulâncias e três veículos de combate a incêndio.Para o local foram ainda acionados meios do INEM e da GNR.