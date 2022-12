Incêndio no restaurante Apeadeiro em Sintra faz três feridos

Um incêndio no restaurante 'Apeadeiro', em Sintra, provocou três feridos ligeiros devido à inalação de fumo. À chegada dos meios de socorro, as chamas já tinham sido extintas pelos funcionários do restaurante.



Ao que o CM apurou o incêndio deflagrou na cozinha. As causa ainda estão por apurar.

O alerta foi dado 18h52.

No local estiveram os elementos dos Bombeiros Voluntário de Sintra e a GNR com nove operacionais e três veículos.





Os feridos, duas mulheres de 45 e 46 anos e um homem de 65, foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra.