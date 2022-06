Mulher fica quatro dias morta numa casa em Leiria

A Polícia Judiciária de Leiria aguarda pelos resultados da autópsia para saber a causa da morte da mulher de 54 anos, cujo cadáver foi encontrado na casa de banho do apartamento onde vivia com o companheiro, na Quinta do Alçada, Leiria, na quarta-feira.A morte terá ocorrido quatro dias antes e o corpo estava em adiantado estado de decomposição, não tendo sido encontrados indícios de crime. As condições higienossanitárias da casa eram deploráveis. O companheiro, de 62 anos, estava muito debilitado e foi transportado para o Hospital de Leiria, onde se encontra a recuperar.