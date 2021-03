Mulher identificada por abandonar e mal tratar cão em Águeda

Uma mulher de 35 anos foi identificada pela GNR de Aveiro, por abandono e maus-tratos a um cão, na localidade de Óis da Ribeira, concelho de Águeda.Foi na sequência de uma denúncia que dava conta do abandono de animais de companhia numa moradia, que os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental se deslocaram ao local e verificaram que no interior da residência se encontrava um cão que mostrava sinais evidentes de subnutrição, informa o comunicado da GNR.O animal foi resgatado e transportado para o canil municipal para recuperar do estado de saúde, com a ajuda dos veterinários do município de Águeda.A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.