Mulher mata companheiro à facada em frente aos dois filhos em Alenquer

Uma discussão conjugal acabou com um homem morto à facada pela mulher, na noite de domingo, na pequena localidade de Vila Verde dos Francos, Alenquer.Os dois filhos menores terão assistido a tudo. Este foi um dos dois casos de homicídio com arma branca registados pelas autoridades em poucas horas e que terminaram com a morte de dois homens.< br />