Uma discussão durante um jantar entre familiares no Montijo terminou em homicídio quando faltava pouco mais de uma hora para a Passagem de Ano. Flávio Seabra, de 32 anos, foi atingido por uma prima com vários golpes de faca. Um deles, no pescoço, revelou-se fatal e o homem esvaiu-se em sangue junto à porta do prédio onde vivia há poucas semanas.









