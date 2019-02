Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após escorregar em arriba em Lagos

Vítima com cerca de 60 anos terá tentado descer arriba de 40 metros para chegar à praia.

Por Rui Pando Gomes | 12.02.19

Uma mulher morreu este segunda-feira após ter sofrido uma queda violenta do topo de uma arriba, com cerca de 40 metros, na praia do Canavial, no concelho de Lagos.



O alerta para a presença de um corpo na praia foi dado por volta das 13h30. Foram acionados meios dos Bombeiros Voluntários de Lagos, INEM, Polícia Marítima e Instituto de Socorros a Náufragos.



No entanto, a vítima, com cerca de 60 anos e nacionalidade desconhecida, já estava cadáver quando os meios de socorro chegaram ao local.



A queda fatal, segundo o CM conseguiu apurar, terá acontecido durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Segundo o comandante da Capitania do Porto de Lagos, Conceição Duarte, tudo indica que a mulher terá tentado descer a arriba para chegar até à praia através de um acesso secundário e "sofreu uma queda na sequência de um descuido".



O areal tem um acesso inclinado e algumas roupas e sacos da vítima foram encontrados no meio da arriba, o que pode indiciar que poderá ter escorregado.



A Polícia Judiciária foi chamada ao local mas, segundo o CM apurou, não há suspeitas de crime. A mulher não estava identificada, até ao final do dia desta segunda-feira, e não existia qualquer participação de desaparecimento.



Devido ao acesso difícil, o corpo foi recolhido pela embarcação da Estação Salva-Vidas de Sagres. Foi levado ao porto de Lagos e transportado depois para o gabinete médico-legal do hospital de Portimão, onde será autopsiado.