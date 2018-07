Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada no Barreiro

Condutor do veículo foi detido.

01:24

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu no domingo à noite na sequência de um atropelamento por um automóvel no Barreiro, distrito de Setúbal, tendo o condutor do veículo sido posteriormente detido, disse fonte da PSP.



A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o condutor do veículo ligeiro de passageiros se pôs em fuga após o acidente, tendo de seguida sido intercetado e detido próximo do local do sinistro.



Segundo a fonte da polícia, o homem foi detido por fuga depois do acidente, sendo suspeito do crime de homicídio por negligência, por condução sob o efeito de álcool e detenção de uma arma de fogo.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o óbito foi declarado no local do acidente, na Avenida Movimento das Forças Armadas.



O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 21h42 de domingo, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários do Barreiro e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro, além da PSP.