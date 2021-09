Uma mulher, de 59 anos, morreu atropelada pelo Metro, em Modivas, Vila do Conde.



O alerta foi dado às 12h31. No local estiveram os Bombeiros de Vila do Conde e o INEM.





As causas do atropelamento estão ainda por apurar. Segundo a Metro do Porto, a Linha B está condicionada, com passagem em via única em direção ao Estádio do Dração e Póvoa de Varzim.