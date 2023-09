Mulher morre em acidente com trator agrícola em Carrazeda de Ansiães

Uma mulher com cerca de 61 anos morreu, na tarde desta sexta-feira, vítima de um acidente com um trator agrícola, na localidade de Areias, em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.A mulher estaria com o filho, de 32 anos, a realizar a desfolha do milho num terreno agrícola e terá sido quando o homem se ausentou, que o sinistro aconteceu, em circunstâncias que ainda estão por apurar. Quando regressou, o filho da vítima deparou-se com a mãe debaixo do trator e acionou os meios de socorro, que já nada puderam fazer para salvar a mulher.O caso vai ser investigado pela GNR e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Mirandela, onde será autopsiado.