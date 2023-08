Homem de 72 anos morre em acidente de trator

Um homem de 72 anos morreu ao início da tarde deste domingo, na sequência de um capotamento de trator, que ocorreu num terreno agrícola na freguesia de Alvaredo, em Melgaço.

O alerta para o acidente foi dado às 12h19, para uma vítima encontrada debaixo do trator capotado. Foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Melgaço, a ambulância SIV de Melgaço e a GNR. O helicóptero do INEM foi acionado, mas acabou por não transportar a vítima que acabou por morrer durante o transporte em ambulância.

O corpo foi transportado para o Gabinete Medico-Legal de Viana do Castelo, para ser autopsiado. A GNR esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente.