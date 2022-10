Mulher morre em acidente de carro na A2 em Messines

Uma mulher de 48 anos morreu, este domingo à tarde, num despiste seguido de capotamento de uma viatura ligeira na A2, em Messines. Os outros três ocupantes do carro, duas mulheres, de 18 e 26 anos, e um homem, de 26 anos, sofreram ferimentos graves e foram transportados para o Hospital de Faro.





O acidente aconteceu às 12h50, ao quilómetro 224 da Autoestrada 2, no sentido Sul-Norte. No local estiveram meios dos Bombeiros de Messines, INEM, GNR e a concessionária da via. Foi acionado ainda um helicóptero do INEM, que depois acabou desmobilizado. O trânsito esteve condicionado várias horas para assistência às vítimas e limpeza da via.