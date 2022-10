Joaquina Queirós completava este sábado 65 anos e tinha planeado um almoço com a família. Devia estar no cabeleireiro à hora que o companheiro a encontrou caída debaixo do próprio carro, junto à casa de que são proprietários em Aborim, Barcelos. A mulher já não apresentava sinais vitais. Desesperado, o homem desviou o veículo e gritou por ajuda.









