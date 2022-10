Alertado para a fuga de um gang que tinha acabado de assaltar a sua moradia, em Aveiras de Cima, na Azambuja, o casal não teve dúvidas. Dividiu-se e foi em perseguição do grupo. O homem, empresário, seguiu dois ladrões que fugiram a pé e a mulher pegou no seu Mercedes e perseguiu o Jaguar vermelho, com outros três assaltantes no interior, em direção à A1.









Ver comentários