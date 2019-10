Mulher presa por vender vidros em vez de diamantes em França

Uma mulher, de 34 anos, foi detida pela PJ em França por integrar um gang que burlou diversas vítimas na zona de Lisboa, vendendo vidros em vez dos prometidos diamantes.Contabilizadas estão sete vítimas de burla – entre 2017 e o presente ano –, que entregaram milhares de euros. Uma oitava vítima desistiu do negócio e foi ameaçada com uma pistola. Ficou sem seis mil euros.Os restantes quatro elementos do grupo foram detidos em maio pela PJ e já se encontram em prisão preventiva. A mulher fugiu e instalou-se em França junto à fronteira com o Luxemburgo. Trabalhava como empregada doméstica neste último país.