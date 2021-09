Mulher que asfixiou filhas bebés em Espinho condenada a 13 anos de prisão

A mulher de 24 anos suspeita de asfixiar duas filhas bebés, em Espinho, foi condenada a 13 anos de prisão, pelo tribunal da Feira, pelos crimes de homicídio simples e de profanação de cadáver.O duplo homicídio ocorreu em Janeiro de 2020. A arguida confessou, perante o coletivo de juízes do tribunal da Feira, que escondeu a gravidez da família e do companheiro mas afirmou que não se lembra ter asfixiado as gêmeas. apenas admitiu que as abraçou até deixarem de chorar.Segundo a acusação, a arguida, que é antiga árbitra de futsal, quando deu à luz, durante a madrugada, na casa de banho, não pediu ajuda nem prestou quaisquer cuidados aos bebés.A mulher acabou por ter de ser levada, por uma amiga, para o hospital de Gaia. Na altura, queixou-se de dores nas costas. Nessa mesma manhã, o pai da arguida encontrou os cadáveres, escondidos em sacos de compras, no interior do carro que a filha usava paa se deslocar para o trabalho. O familiar decidiu, então, dar o alerta, do achado macabro, para a PSP de Espinho.