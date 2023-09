Uma mulher foi retirada do mar em pré-afogamento, na Praia Formosa, em Torres Vedras, esta sexta-feira. A vítima encontra-se ainda a receber assistência no local.O alerta foi dado às 11h51.No local, entre os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras e as equipas da VMER, estão seis operacionais apoiados por três viaturas.