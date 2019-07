Mulher roubada no cemitério em Vila do Conde

Uma mulher foi assaltada, este sábado de manhã, no cemitério de Vila do Conde, por dois homens, que lhe arrancaram um fio de ouro do pescoço e fugiram em seguida.O roubo por esticão aconteceu às 11h49, quando a mulher se encontrava dentro do cemitério junto à campa de um familiar.Segundo o relato que fez às autoridades, foi tudo muito rápido. Os suspeitos de cara destapada aproximaram-se dela, puxaram de imediato o fio de ouro e fugiram a pé. Após o assalto, a vítima apresentou queixa na esquadra da PSP de Vila do Conde.Os ladrões ainda não foram identificados.