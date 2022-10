A vítima conheceu o arguido no bar de alterne onde trabalhava, em Vila Nova de Famalicão, na madrugada de 1 de setembro de 2019. O homem, de 35 anos, propôs-lhe que fossem até um motel, no Porto, onde iriam manter relações sexuais a troco de 400 euros. A mulher aceitou, mas pelo caminho o homem parou na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde, e forçou-a a manter relações sexuais na via pública.









