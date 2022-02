Uma jovem, de 19 anos, entrou esta quinta-feira no posto da GNR da Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, com um ferimento de facada nas costas. A vítima apresentava ainda diversas escoriações e acusou o namorado de a ter agredido.Minutos depois, o alegado agressor, de 23 anos, deslocou-se também ao posto da GNR. Tinha hematomas na cara e afirmou que também tinha sido alvo de agressões. O casal foi hospitalizado. O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR ficou com o caso.