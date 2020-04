A PSP de Coimbra deteve um homem de 46 anos que não parou numa operação Stop, na quarta-feira. Após ser intercetado, constatou-se que conduzia com uma taxa de 1,54 g/l.Foi levado à esquadra, onde ligou a uma mulher, de 34 anos, para que lhe trouxesse tabaco. Esta acedeu e foi avisada pelos polícias de que estava em incumprimento das normas do estado de emergência.Ainda assim, apareceu no hospital onde o homem fez a contraprova e novamente na esquadra, acabando detida por desobediência.