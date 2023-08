Uma mulher, que estava com a filha bebé no carro, foi vítima de uma tentativa de assalto na Fonte Nova, em Benfica. Tudo aconteceu no final de julho, por volta das 14H00.



Ao que o CM apurou, a vítima, que tinha ficado no carro com a filha quando o marido foi ao Pingo Doce, adormeceu e acordou com a presença de dois homens na viatura.





A PSP foi acionada e está a investigar o caso.