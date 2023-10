Mulheres envolvidas em disparos da PSP no Porto constituídas arguidas

As duas mulheres que seguiam no veículo que abalroou, na terça-feira, no Porto, uma viatura com agentes da PSP, levando a uma troca de tiros que resultou num morto, foram constituídas arguidas, disse esta quinta-feira à Lusa fonte policial.

Segundo fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, as mulheres foram presentes a primeiro interrogatório na terça-feira, ficando sujeitas a Termo e Identidade e Residência.

Daquela troca de tiros resultou ainda um ferido ligeiro, que foi igualmente detido e que será esta quinta-feira presente a juiz para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.

Na terça-feira, em comunicado, a PSP revelou que polícias do Comando Metropolitano do Porto localizaram, na zona da Campanhã, uma viatura anteriormente roubada pelo método de 'carjaking' e que terá sido utilizada em vários roubos a postos de abastecimento de combustível.

"Aquando da tentativa de abordagem da viatura suspeita e dos seus ocupantes, ocorreu um abalroamento contra as viaturas policiais e os polícias", referiu a força policial.

A PSP acrescentou que, em "circunstâncias ainda não esclarecidas, polícias envolvidos na abordagem efetuaram vários disparos contra a viatura, atingindo dois dos ocupantes".

Na viatura onde seguia o grupo suspeito encontravam-se ainda as duas mulheres, que foram detidas, conforme tinha adiantado anteriormente à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto.

Na quarta-feira, a Inspeção-Geral da Administração Pública (IAGI) anunciou que, por ordem do ministro da Administração Interna, foi aberto um inquérito para "apurar em que circunstâncias atuaram os elementos da PSP".

A PSP anunciou também, na quarta-feira, a abertura de um inquérito aos factos ocorridos em Campanhã.