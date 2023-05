Multas do tabaco rendem 5 milhões de euros

A ação dos inspetores da ASAE por incumprimento da lei do tabaco resultou na aplicação no último ano de 418 multas, tendo as infrações representado 506 mil euros. O total desde 2018 é de 2189 coimas que no conjunto atingiram os cinco milhões de euros.O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Pedro Portugal Gaspar, referiu aoque a ASAE "não pode ser vista numa lógica de receitas, mas de um atividade que atua sobre quem infringe o normativo com a instauração de processos e aplicação de coimas"."Com a aplicação de novas restrições", o dirigente da ASAE admite que as infrações podem aumentar, mas não é esse o objetivo, estando o valor das coimas dependente da dinâmica em cada ano das decisões sobre os processos.