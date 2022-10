As chuvas fortes que se fizeram sentir, em Santa Maria da Feira, provocaram o colapso de um muro, com sete metros de altura, esta quinta-feira.A derrocada ocorreu cerca das 15h. Os detritos foram arrastados para três garagens localizadas na rua das Barrosas, em Mozelos, em Santa Maria da Feira.Os bombeiros de Lourosa, e uma máquina retroescavadora, foram acionados para remover as lamas e pedras que ficaram depositadas junto às habitações. Não há registo de feridos.