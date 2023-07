Sofia Duarte morreu num incêndio em Londres, Ingleterra, com apenas 21 anos. A tragédia abalou a família e amigos da jovem. O Investigação CM falou em exclusivo com a mãe de Sofia. Maria Aurora pede justiça pela filha e diz que tem vivido um pesadelo.



A bateria de uma bicicleta elétrica foi a causa do incêndio que vitimou a jovem.









