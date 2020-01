"Não consigo ter pena dele": Agressor morre a sovar a mulher com um ferro

As sucessivas queixas às autoridades de nada valeram e, esta quarta-feira, o homem de 69 anos voltou a bater com um ferro na mulher, de 73, e nos dois filhos. Sova que só não acabou em maior tragédia - a família diz que ele queria matar os três - porque o agressor morreu fulminado por um ataque cardíaco, no local do crime, a casa que partilhavam em Labruge, Vila do Conde.

"Não consigo ter pena dele por ter morrido. Ele não faz falta aqui, aliás, morreu a fazer mal a quem mais gostava dele. Batia, ameaçava e tratava mal a mulher, que tão bem lhe fazia", conta Bárbara Santos, cunhada da vítima - que, tal como os filhos, foi hospitalizada.

O alerta chegou à GNR pelas 08h30, quando a filha que vivia com o casal chegou a casa e encontrou a mãe ensanguentada e prostrada no chão da garagem. "A minha sobrinha foi deixar a filha na escola e quando voltou viu aquele cenário. Começou aos gritos e ele bateu-lhe também a ela e ao filho, que veio tentar ajudar as duas mulheres. O objetivo dele era matar toda a gente", refere Bárbara Santos.

Casados há mais de 50 anos, a relação, segundo os vizinhos e os familiares, foi sempre pautada por violência. "Ele batia-lhe muito. Fez-lhe o mesmo que fazia à mãe quando ela morava num anexo da casa. Já existiam várias queixas nas autoridades. A mulher com medo, porque uma vez deu-lhe murros na cama e tentou estrangulá-la, dormia com a filha e com a porta fechada. A última vez que chamaram a GNR foi porque ele arrombou a porta do quarto", contou Bárbara Santos, que vive ao lado de onde morava o agressor com a mulher, os dois filhos e a neta de 12 anos.A mulher de 73 anos tem graves problemas de saúde, mas nem isso parou a fúria do agressor. Há poucos anos, a vítima foi submetida a uma cirurgia a um cancro nos intestinos, tendo feito vários tratamentos de quimioterapia. Apesar da doença, o marido continuou a espancá-la. Esta quarta-feira, foi assistida no local pelos Bombeiros de Vila do Conde e pelo INEM e transportada, em estado considerado grave, para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde ficou internada, depois de ter sido violentamente espancada pelo marido com um ferro.Os filhos do casal - que foram agredidos enquanto prestavam socorro à mãe - também necessitaram de receber tratamento hospitalar, na mesma unidade de saúde, mas tiveram alta ainda no dia desta quarta-feira.A filha - que vivia com os pais e que também está a fazer tratamentos por causa de um problema oncológico - ficou com hematomas na cara e no corpo. Já o filho, que vivia num anexo junto à casa onde aconteceu o crime, ficou com um dedo de uma das mãos partido. Os dois regressaram a casa durante a tarde desta quarta-feira.A GNR foi a primeira força policial a estar no local, mas o caso passou para a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. Os inspetores estiveram esta quarta-feira de manhã a realizar as primeiras perícias na habitação. Voltaram à tarde acompanhados do filho do casal - que teve alta hospitalar - e continuaram com os trabalhos, tanto na casa como nos campos que ficam em volta da propriedade.O corpo do agressor foi retirado da casa pelas 12h00, depois de perícias feitas no local pelas autoridades, e levado para a Medicina Legal do Porto. Segundo os vizinhos, não teria nenhuma doença. A autópsia será crucial para confirmar as causas da morte.Foi um vizinho, que ainda viu o agressor com vida, quem alertou as autoridades. "Estava a passar junto da casa quando ouvi os gritos da filha. Liguei para a GNR, mas afastei-me porque o vi e tive medo que se virasse a mim. Quando a GNR chegou ele já tinha morrido. Foi tudo muito rápido", disse Fernando Silva.A viver ao lado do casal, os cunhados auxiliaram algumas vezes as vítimas. "Ela chegou a fugir para minha casa com medo. Ela levou muita porrada, mas, infelizmente, continuava a gostar dele."Além de ser agredida, a vitima de 73 anos quase não saía de casa. "Ela não podia falar com ninguém. Estava sempre com medo, falava sempre baixo e a olhar para todos os lados para ver se ele estava por perto."