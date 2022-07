Não há incêndios ativos significativos, diz Proteção Civil

Portugal continental está sem incêndios ativos significativos, anunciou esta segunda-feira a Proteção Civil, sublinhando, no entanto, que os fogos que deflagraram em Pombal e Ourém, apesar de dominados, são motivo de preocupação devido ao risco de reacendimento.

O ponto de situação foi feito pelo comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, pouco depois das 12h00, durante um 'briefing' aos jornalistas na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, no distrito de Lisboa.

Portugal continental entrou às 00h00 de hoje em situação de contingência, que deverá terminar às 23h59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Devido à situação de risco, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Comissão europeia mobilizou, no domingo, dois aviões espanhóis para combater os incêndios no território português.