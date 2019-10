Não perca o Especial CM onde irão ser revelados novos dados sobre o caso do 'Bebé sem Rosto'. Veja em direto às 00h15 na CMTV

No Especial CM deste sábado, ‘O Bebé sem Rosto’, revelamos novos dados sobre o caso que está a chocar o país e foi divulgado em exclusivo pelo correio da manhã e pela CMTV.



Rodrigo tem 13 dias e luta pela vida no Hospital de Setúbal. Nasceu sem olhos, sem nariz e parte do crânio. O médico obstetra nega qualquer negligência. A não perder, este sábado, a partir das 00h15.

