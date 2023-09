O navio-patrulha ‘Zaire’, da Marinha portuguesa, está a ser alvo de manutenção a seco num estaleiro das Canárias, Espanha, e deverá depois ser empenhado em missões na Zona Marítima da Madeira - onde atualmente se encontram duas lanchas mais pequenas e com menor capacidade oceânica para, por exemplo, as missões entre o Funchal e as ilhas Selvagens.









O ‘Zaire’ passou, sem manutenção de ciclo, os últimos cinco anos e meio em missão em São Tomé e Príncipe, na capacitação da Guarda Costeira local, policiamento do Golfo da Guiné contra a pirataria marítima e busca e salvamento. Está ao serviço há 51 anos (é o segundo navio operacional mais antigo da Marinha, ultrapassado por meses pela corveta ‘António Enes’, atualmente em missão nos Açores). A construção adiada de seis novos patrulhas oceânicos impede que estes dois velhos navios sigam para abate.

A docagem e revisão urgente, num estaleiro em Las Palmas, no montante de 574 mil euros, surge após “degradação significativa da condição material deste navio ao nível do casco e superstruturas, com quebras de estanqueidade, bem como a degradação significativa da condição material de sistemas críticos como são o sistema propulsor e o sistema de governo do navio, que cumulativamente condicionam seriamente as condições de segurança a navegar”, refere um despacho da Marinha. A última intervenção planeada no ‘Zaire’ ocorreu há cerca de uma década.