Navio Greta K saiu do porto de Leixões rumo ao estaleiro em Génova, Itália

O navio Greta K partiu na terça-feira, a reboque, rumo ao estaleiro, em Génova, na Itália, depois do incidente que ocorreu a 23 de março ao largo de Leixões, informou esta quarta-feira a Administração dos Portos de Douro e Leixões.

O navio, carregado de 14 mil toneladas de combustível, preparava a entrada no Porto de Leixões, quando declarou incêndio a bordo, na casa da máquina, cerca das 15h20 do dia 23 março, cinco minutos após a entrada do piloto da APDL, que manteve a sua presença a bordo, conduzindo a manobra de afastamento do navio, já sem máquina, assistido pelos rebocadores da APDL que, em simultâneo, combatiam o incêndio e arrefeciam os tanques de carga.

O Porto de Leixões ativou de imediato o Plano de Emergência, reunindo o Centro de Coordenação de Operações (CCO) da APDL que passou a coordenar todas as ações no mar e em terra.

Em comunicado, a APDL refere que os cinco rebocadores portuários e as suas tripulações mantiveram, em permanência, desde o primeiro momento, o navio em segurança nas 12 milhas e no combate ao incêndio.

"As lanchas de pilotos asseguraram toda a logística de transfere de tripulações, transporte de equipamentos e bens essenciais, nomeadamente refeições, ao bem-estar das tripulações envolvidas", sustenta.

As tripulações, quer das lanchas quer dos rebocadores, permaneceram a bordo dia e noite, até à entrega do navio ao rebocador externo, o que veio a ocorrer na tarde de 26 de março.

Em articulação com várias entidades, foi possível criar as condições para a descarga do navio no Porto de Leixões e concluir os preparativos para a viagem a reboque, com destino a Génova.

Segundo a Marinha Portuguesa, o alerta para o incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, foi dado cerca das 15h30, do dia 23, para o "Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, da Marinha".

O navio tinha 19 tripulantes a bordo, todos de nacionalidade filipina.