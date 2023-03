Incêndio em navio na Foz do Douro mantém-se ativo mas controlado

O incêndio que deflagrou na terça-feira no navio Greta K ao largo do Porto continuava esta quarta-feira ativo, mas controlado, mais de 16 horas depois do alerta, disse a capitania do porto de Aveiro, cerca das 07h00.

"Mantém-se tudo igual a ontem à noite [terça-feira]. O navio [que transporta combustível refinado] continua a cerca de 11 milhas da linha de costa [quase 18 quilómetros] e tem dois rebocadores portuários a dar assistência, a manter a posição e a arrefecer as estruturas com jatos de água", disse à Lusa o comandante do Porto de Aveiro.

De acordo com o capitão Silva Rocha, no local e nos rebocadores, cerca das 07h00, mantinham-se o comandante e dois tripulantes para prestar assistência técnica necessária.