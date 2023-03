Tripulantes começam a ser retirados de navio em chamas na Foz no Porto

Um incêndio deflagrou, na tarde desta terça-feira, num navio ao largo das praias da Foz do Douro, no Porto. O fogo está controlado e não há feridos a registar.

A tripulação a bordo do navio vai começar a ser retirada, disse ao CM fonte oficial da Autoridade Marítima. Um rebocador está a afastar o navio de terra.

No combate às chamas estão três rebocadores do Porto de Leixões. A operação é vigiada pela lancha salva-vidas Duque da Ribeira, do Instituto de Socorros a Náufragos, à qual se juntou o Cego do Maio, da estação salva-vidas da Póvoa de Varzim.

O alerta chegou às autoridades pelas 15h24. A embarcação que saiu de Sines na segunda-feira, transportava combustível e dirigia-se para o Porto de Leixões, onde chegaria esta terça-feira.

A embarcação será rebocada para o Porto de Leixões quando o fogo for extinto e houver segurança.

A Autoridade Marítima está a colocar de prevenção vários meios de controlo e combate à poluição. Trata-se de uma precaução, uma vez que não há foco de poluição neste momento.

O Instituto Hidrográfico, da Marinha, está a fazer o cálculo da deriva do mar para ser decidida a melhor direção para onde rebocar o navio com menor risco.

Em atualização