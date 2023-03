A Polícia Marítima abriu um inquérito aos 19 tripulantes (estão a ser ouvidos) que seguiam a bordo do navio ‘Greta K’, no qual deflagrou um incêndio, terça-feira, próximo do Porto de Leixões, Matosinhos. Ao final do dia desta quarta-feira já não havia fogo ativo, mas permaneciam sinais de combustão lenta na casa das máquinas, que foi isolada.









