Navio mercante naufraga ao largo da Figueira da Foz

Um navio mercante com bandeira de Vanuatu terá naufragado ao início da madrugada desta quinta-feira 40 milhas ao largo da Figueira da Foz, tendo os 14 tripulantes sido recolhidos por outro navio mercante, que já as desembarcou no porto de Leixões, confirmou ao CM fonte oficial da Marinha.

O Souhtwester, que fazia a ligação entre Montoir (França) e Sevilha (Espanha), emitiu o alerta via rádio VHF às 00h30. A tripulação é composta por sete homens turcos e outros tantos georgianos. "O MRCC [centro de busca e salvamento] ainda não tem conhecimento do estado em que se encontra o navio", disse a mesma fonte da Marinha.

No resgate foram empenhados dois navios mercantes, que passavam no local, e um ‘héli’ EH101 da Força Aérea Portuguesa, que não chegou a levantar voo uma vez que os tripulantes já haviam sido recolhidos pelo EM Hydra, que fazia um transporte de carga entre Algeciras (Espanha) e Leixões.

Segundo o comandante da Polícia Marítima de Leixões, ao Correio da Manhã, os tripulantes resgatados tinham à sua espera uma equipa do SEF e as autoridades de saúde.

O Souhtwester tem cerca de 100 metros de comprimento e 16 de largura. Foi construído em 1998.