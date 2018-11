Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Navios da Marinha na mira de Angola

João Lourenço atento a barcos no Arsenal do Alfeite.

Por António Sérgio Azenha | 11:15

O presidente de Angola mostrou muito interesse em vários navios da Marinha durante a visita que fez ao Arsenal do Alfeite no último dia em que esteve em Portugal.



Ao que o CM apurou, João Lourenço, que já foi ministro da Defesa de Angola, fez muitas perguntas aos responsáveis militares portugueses sobre o navio-patrulha oceânico (NPO), as lanchas rápidas de vigilância utilizadas pela Autoridade Marítima e as fragatas.



Com a manifestação deste interesse, o presidente angolano poderá ter dado um sinal de que Angola tem interesse em reforçar a cooperação com Portugal na área da Defesa. O eventual reforço da cooperação nesta área poderá ser concretizado na visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Angola, em março de 2019.



Durante a visita ao Arsenal do Alfeite, João Lourenço esteve sempre acompanhado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e foi visível, segundo apurou o CM, que "há uma relação muito boa entre eles." Angola tem uma costa marítima com 1600 km de extensão. João Lourenço regressou este domingo a Angola, após uma visita de Estado de três dias a Portugal.