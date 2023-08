João Ramos foi assassinado a 19 de julho em Penela, no Centro do País. Quase um mês depois de o corpo ter sido encontrado, num terreno baldio junto ao nó da A13, já à entrada de Miranda do Corvo, o mecânico de motorizadas ainda não foi enterrado. Fontes contactadas pelo CM dão conta de que ninguém reclamou o corpo.









Ver comentários