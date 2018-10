Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova escola e pavilhão em Quarteira custam 12,2 milhões de euros

Empreiteiro que venceu primeiro concurso desistiu por dificuldades financeiras.

Por Rafael Duarte | 08:53

A Câmara de Loulé abriu um novo concurso público internacional para a construção da nova Escola D. Dinis, em Quarteira. A decisão surge após a desistência do empreiteiro, que ganhou o primeiro concurso, alegando dificuldades financeiras.



A autarquia subiu o preço da empreitada para os 12,2 milhões de euros e juntou, no mesmo concurso, a obra da escola e do pavilhão.



O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, contou ao CM que "a obra não avançou porque o empreiteiro desistiu alegando dificuldades financeiras, que surgem com as alterações significativas nos preços de mercado". Segundo o autarca, a decisão apanhou de surpresa a autarquia apesar de estas situações acontecerem "em muitos municípios do País".



Agora, a obra, que prevê a construção de todo o edifício de raiz, sobe os valores na ordem dos 30%. Vítor Aleixo garantiu que "se tudo correr normalmente e se não houver imprevistos outra vez, a empreitada poderá arrancar "dentro dos próximos oito meses".



A nova escola vai contar com 24 salas de aula, além de dois laboratórios, duas salas de informática, uma de música, duas para a disciplina de educação visual e tecnológica e uma outra para a disciplina de educação tecnológica. Todas as salas serão climatizadas e equipadas com quadros interativos.



O presidente da Câmara garantiu ainda que "a direção da Escola D. Dinis e da Associação de Pais têm estado a par deste processo desde o início".



Uma confirmação foi dada ao CM pela direção do estabelecimento, que anseia pelo arranque das obras, mas garante que têm "funcionado normalmente".