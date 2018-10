Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais denunciam falta de comida nas escolas

Câmara e direção da BragaHabit garantem que se tratou de uma situação pontual.

Por Secundino Cunha | 08:19

As cantinas das escolas de Braga servem pouca comida aos alunos e, em diversos casos, a sopa não chega para todas as crianças. A denúncia é da Federação Concelhia das Associações de Pais de Braga, que critica o novo modelo de gestão do serviço, da responsabilidade da empresa municipal BragaHabit.



No final da reunião de ontem do executivo municipal, o presidente da associação de pais, Manuel Ribeiro, afirmou que a situação "é preocupante", mas o responsável pela BragaHabit, empresa municipal na qual está delegada a competência de tratar das refeições escolares, Vítor Esperança, admitiu apenas "algumas falhas no correto empratamento", devido à mudança da empresa fornecedora daquele serviço, mas que "já estão resolvidas".



Do lado da oposição, PS e CDU são unânimes nas críticas, com os socialistas a considerarem a situação "intolerável" e o vereador comunista Carlos Almeida a afirmar que "não há garantias" no acompanhamento das crianças durante o serviço de refeição.



"Têm havido situações pontuais em que a comida não chega para todos, inclusivamente a sopa. É compreensível que algo do género aconteça nos primeiros dias, mas a verdade é que a situação já se repetiu diversas vezes e em mais do que uma escola", denunciou Manuel Ribeiro.



Segundo aquele responsável, "não há dúvida de que [o serviço de refeição] podia funcionar melhor", sendo que "a responsabilidade decorre, desde logo, por se ter alterado o regime" de fornecimento dos serviços.



Para Manuel Ribeiro, a alteração foi "opaca e excluiu obrigações do serviço que iam ser negligenciadas, se não fosse a pressão das associações de pais".