Nova lancha da GNR vai patrulhar águas do Mediterrâneo

A nova lancha de patrulhamento costeiro da GNR, em serviço há menos de um ano e que custou 8,5 milhões de euros, vai ser usada no patrulhamento do mar Mediterrâneo a partir de 23 de março. A ‘Bojador’ vai integrar a Operação THEMIS 2022 da Frontex (Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira) em Itália, numa projeção que inclui 21 militares e que deverá durar até 13 de julho.

Segundo a própria GNR, "o objetivo principal desta missão é atuar no âmbito da vigilância fronteiriça, controlar os fluxos de imigração irregular, combater a criminalidade transfronteiriça e reforçar a cooperação europeia ao nível da Guarda Costeira e da aplicação da lei".

A lancha Bojador foi adquirida no âmbito do Fundo para a Segurança Interna, para reforçar o papel da GNR de guarda costeira. A embarcação, com 35 metros de comprimento, é destinada a ações de patrulhamento e interceção.

Chegou a Portugal em fevereiro do ano passado, mas em setembro, após meses de testes e treinos, encalhou na praia de Carcavelos. A reparação custou mais de 200 mil euros.