Nova suspeita nos paióis de Tancos

Carta anónima relata o transporte de "mais de uma tonelada" de material de guerra.

08:39

Uma carta anónima que relata o transporte de "mais de uma tonelada" de material de guerra do Regimento de Engenharia 1 para os Paióis Nacionais de Tancos, desativados em outubro de 2017, foi enviada para a Comissão de Defesa Nacional e reencaminhada do Parlamento para a Procuradoria-Geral da República.



A transferência terá sido realizada 15 meses depois do assalto àquelas instalações e quase um ano depois da ordem do chefe do Estado-Maior do Exército para que o espaço fosse desativado, de acordo com o jornal online Observador.



O documento deverá ser anexado ao inquérito sobre o furto de junho de 2017.



O Exército negou ontem esta situação.