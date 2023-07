Yonas Mehari, um holandês apanhado pela Polícia Judiciária em maio de 2021 com 144 quilos de cocaína no carro, foi condenado pelo Tribunal de Portimão a nove anos de cadeia. Dois cúmplices portugueses detidos no âmbito do mesmo inquérito apanharam penas de sete anos de prisão.









A defesa garante que vai recorrer da decisão por se ter tratado de uma “ação provocada” pela Judiciária e pela Agência de Narcóticos dos EUA (DEA), tal como argumentou durante o julgamento. Para o tribunal essa operação baseou-se numa “ação encoberta” enquadrada pela lei.