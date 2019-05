Nove carteiristas detidos em seis dias em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública deteve, em seis dias, nove carteiristas na capital portuguesa.



Desse total, seis pessoas foram detidas entre os dias 17 e 22 de maio, na freguesia de Santa Maria Maior. De acordo com um comunicado da PSP, os detidos, suspeitos de roubarem carteiras em zonas turísticas, têm "idades compreendidas entre os 19 e os 38 anos".





Na primeira detenção, no passado dia 17, um casal foi avistado pela polícia a roubar uma carteira a um turista no elétrico 28. As autoridades conseguiram deter os suspeitos à saída do transporte e apreenderam a carteira que continha documentos e 260 euros em dinheiro.Já no dia 21 de maio, dois homens estavam a seguir um turista que tinha acabado de chegar a Lisboa. A puxar as malas de viagem, o homem não se apercebeu e os ladrões conseguiram roubar-lhe, do bolso das calças, um telemóvel no valor de 1240 euros.Esta quinta-feira, dia 22, as autoridades viram um casal de carteiristas a seguir uma turista. Os detidos conseguiram tirar à mulher uma carteira que se encontrava dentro de uma mala. Na carteira roubada estavam documentos e 182 euros.Tanto as carteiras e o telemóvel roubados foram entregues às vítimas logo após as detenções.Estes seis detidos foram presentes na Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial. Foi aplicada aos primeiros a medida de coação de apresentações e os restantes estão a aguardar julgamento.O comunicado da PSP dá ainda conta de uma outra ocorrência no passado dia 21 de maio, na freguesia de Santo António. Foram detidas três mulher, com idades compreendidas entre os 28 e os 42 anos, que roubaram uma mulher em 36 mil euros.As detidas foram apanhadas em flagrante a roubar uma bolsa de 400 euros a uma turista.Além da bolsa, as detidas roubaram ainda uns brincos de ouro, no valor de 2.290 euros, documentos, cartões bancários e dinheiro em dólares, Yuans e Euros, no total de 170 euros.A vítima tinha ainda com ela várias peças em ouro e esmeraldas. Entre estes objetos estava um colar com um Buda em esmeralda que vale 30 mil euros.