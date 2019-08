Nove distritos em alerta para risco de incêndios

Com o alerta de incêndios no nível máximo, o comandante da ANEPC salientou que foi importante tomar medidas especiais como o aumento da vigilância aérea e terrestre.



Esta sexta-feira, o distrito mais quente deverá ser Castelo Branco, prevendo-se temperaturas de 35 graus, acima dos 34 desta quinta-feira.



Dois incêndios combatidos em Portalegre

O distrito de Portalegre foi assolado, esta quinta-feira à tarde, por dois incêndios de grandes proporções. O maior deflagrou em Nisa, às 14h31, e chegou a mobilizar mais de 300 operacionais, bem como oito meios aéreos.



No combate às chamas, dois bombeiros acabaram por sofrer ferimentos ligeiros.



Entrou em fase de resolução seis horas depois. Já pelas 16h30, outro fogo teve início em Montargil. Mais de 100 operacionais estiveram no combate.







A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) prolongou o alerta amarelo até à próxima segunda-feira devido ao vento (preveem-se rajadas até aos 40km/h), à humidade relativamente baixa e às temperaturas acima dos 30 graus, fatores muito favoráveis ao risco de incêndios, em especial nas regiões do interior e do Algarve, com agravamento previsto para domingo em Trás-os-Montes.Os distritos de maior risco são Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.Segundo Pedro Nunes, Comandante, Adjunto de Operações da Proteção Civil, que esta quinta-feira lançou o alerta, o mês de agosto é muito propício ao aumento do "número de ignições". É também durante este mês que há um "maior fluxo de pessoas no interior", o que aumenta a "pressão no território".