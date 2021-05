Nove dos 15 detidos na Feira por furtarem carros para África ficam em prisão preventiva

Dos 15 detidos na sequência de uma mega operação da GNR da Feira, por tráfico de estupefacientes e furto de viaturas, nove vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. A medidas de coacção foram dadas, esta tarde de sexta-feira, pelo tribunal de instrução criminal da Feira. Os restantes seis detidos foram constituídos arguidos, prestaram termo de identidade e residência e ficam sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.A mega operação do núcleo de investigação criminal da GNR da Feira envolveu cerca de 270 operacionais e resultou numa apreensão de 35 viaturas, 16 mil euros, estupefacientes, varios catalisadores, peças em ouro e um número elevado de máquinas e ferramentas.A rede operava a partir da Feira mas tinha ramificações no Porto, Aveiro e Viseu. As viaturas furtadas, depois de alteradas, tinham como destino o mercado paralelo. Parte das carrinhas eram vendidas para países africanos.