Novo edifício da PJ em Portimão só em 2022

Um edifício construído de raiz, com 4 pisos mais cave, situado junto às avenidas V6 e avenida Paul Harris vai ser a futura sede do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão da PJ. O terreno, numa área de 4 mil m2, foi cedido pela câmara, com a escritura a ser assinada na semana passada. A ideia é que o projeto esteja concluído em 2020, para a obra estar terminada dois anos depois.As novas instalações do DIC de Portimão vão ter "espaços afetos ao piquete, armamento e segurança, apoio administrativo, áreas de apoio geral para refeitório, formação, cozinha e lavandaria, salas de investigação criminal e de direção, e gabinete de perícia criminalística", referiu o Ministério da Justiça. Vai substituir as atuais instalações, num edifício destinado a escritórios, junto à Câmara de Portimão, há muito consideradas inadequadas para as necessidades da PJ.Também em Faro, o edifício onde está instalada a sede da Diretoria do Sul da PJ não têm condições para o trabalho da força de segurança. A Judiciária deverá mudar para a antiga Escola Superior de Saúde, à entrada da cidade.A construção do novo edifício para alojar o DIC de Portimão da Polícia Judiciária tem um custo previsto de cinco milhões de euros. O projeto está orçado em 245 mil euros, e o terreno onde vai ser construído foi avaliado em 347 mil euros.A cerimónia de assinatura da escritura da cedência do terreno contou com a presença do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, do presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e da presidente da Câmara de Portimão.