No primeiro mês de funcionamento dos 37 novos radares da rede SINCRO, explorada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que já tinha 61 radares em funcionamento, o número de infrações detetadas quadruplicou.



Só em setembro, estes radares apanharam 112 744 condutores em excesso de velocidade, quase quatro vezes mais do que os 31 327 caçados, em média, em cada mês do primeiro semestre.









